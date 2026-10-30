Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Беларуси Владимир Белый прокомментировал рост вооружения в странах НАТО и заявил, что в странах Балтии сегодня наблюдается беспрецедентная милитаризация, сообщает ОНТ .

Также, по его словам, Сегодня Вооруженные силы Польши получают современные самолеты пятого поколения F-35, новейшие агрессивные вертолеты.

«Мы не можем противопоставиться всему блоку НАТО. Надо опираться на сильного союзника. Вот этот военно-экономический, военно-промышленный потенциал нашего союзника позволяет нам в том числе адекватно предстать перед этими милитаристскими угрозами», — отметил он.

Ранее писатель и политолог Вадим Авва заявил, что три страны Прибалтики взяли радикально антироссийский курс задолго до событий 2014 и 2022 годов.

Авва связал сложившуюся государственность стран Прибалтики с обслуживанием военной инфраструктуры НАТО. Он высказал мнение, что эту инфраструктуру готовят для нападения на Россию и Белоруссию.

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