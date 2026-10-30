«Болит все тело»: выжившая после смертельной инъекции пожаловалась на боль

Американка Криста Пайк, выжившая после двух доз смертельной инъекции, пожаловалась на постоянные боли в течение месяца и обвинила правоохранительные органы в некомпетентности при исполнении наказания в штате Теннесси. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление, опубликованное адвокатами Пайк, пишет ТАСС .

«У меня болит все тело. Болят руки. Болят кисти. Болит горло. Мне до сих пор трудно говорить. И боль не только физическая. Боль в моем сознании и в моей душе», — говорится в заявлении.

Пайк также заявила, что «глубоко потрясена некомпетентностью, которая поставила так много людей в ужасное положение».

30 сентября в тюрьме Нэшвилла в качестве наказания за жестокое убийство одноклассницы, совершенное в 1995 году, ей ввели две дозы смертельной инъекции, однако осужденная осталась жива.

Ранее адвокаты предупреждали, что женщина болеет тромбоцитозом, при котором введение препарата может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям.

Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в Теннесси. Губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну смертную казнь, назначенную на 2026 год.

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