«Болит все тело»: выжившая после смертельной инъекции пожаловалась на боль
Американка Криста Пайк, выжившая после двух доз смертельной инъекции, пожаловалась на постоянные боли в течение месяца и обвинила правоохранительные органы в некомпетентности при исполнении наказания в штате Теннесси. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление, опубликованное адвокатами Пайк, пишет ТАСС.
«У меня болит все тело. Болят руки. Болят кисти. Болит горло. Мне до сих пор трудно говорить. И боль не только физическая. Боль в моем сознании и в моей душе», — говорится в заявлении.
Пайк также заявила, что «глубоко потрясена некомпетентностью, которая поставила так много людей в ужасное положение».
30 сентября в тюрьме Нэшвилла в качестве наказания за жестокое убийство одноклассницы, совершенное в 1995 году, ей ввели две дозы смертельной инъекции, однако осужденная осталась жива.
Ранее адвокаты предупреждали, что женщина болеет тромбоцитозом, при котором введение препарата может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям.
Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в Теннесси. Губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну смертную казнь, назначенную на 2026 год.
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