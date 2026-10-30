США одобрили продажу Украине 500 ракет ЗРК Patriot
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США одобрили продажу Украине 500 ракет PAC-3 для американского зенитного ракетного комплекса Patriot PAC-3 и сопутствующего оборудования на 2,1 млрд долларов, сообщает ТАСС.
По данным Госдепартамента и профильного правительственного ведомства, которое входит в структуру Пентагона, закупка будет «полностью профинансирована партнерами и союзниками».
В поставку будут включены «засекреченные и незасекреченные запасные части для PAC-3, а также другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения и программной поддержки».
По версии Вашингтона, «сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности страны-партнера, которая является фактором политической и экономической стабильности в Европе».
Ранее глава Киевского режима Владимир Зеленский обвинил министра обороны США Пита Хегсета в затягивании поставок ВСУ ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.
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