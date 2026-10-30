США одобрили продажу Украине 500 ракет PAC-3 для американского зенитного ракетного комплекса Patriot PAC-3 и сопутствующего оборудования на 2,1 млрд долларов, сообщает ТАСС .

По данным Госдепартамента и профильного правительственного ведомства, которое входит в структуру Пентагона, закупка будет «полностью профинансирована партнерами и союзниками».

В поставку будут включены «засекреченные и незасекреченные запасные части для PAC-3, а также другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения и программной поддержки».

По версии Вашингтона, «сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности страны-партнера, которая является фактором политической и экономической стабильности в Европе».

Ранее глава Киевского режима Владимир Зеленский обвинил министра обороны США Пита Хегсета в затягивании поставок ВСУ ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.

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