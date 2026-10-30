Конституционный трибунал Польши заявил о попытке госпереворота в стране

Вице-председатель польского Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в Польше происходит госпереворот, сообщает РБК со ссылкой на Rzeczpospolita.

«Мне неизвестны какие-либо правовые основания, которые позволили бы такое вмешательство в независимость трибунала и независимого судьи. Происходит государственный переворот», — заявил он.

До этого на сайте трибунала появилась информация, что полномочия Соханьского и главы трибунала — Богдана Свенчковского — приостановлены. После этого у здания суда начались протесты, а на территорию трибунала зашла полиция.

Ранее сообщалось, что уличная акция протеста проходит в польском Ярославе, где гражданин Украины убил священника и ранил несколько человек.

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