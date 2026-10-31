Глава Польши развернул самолет и возвращается в Варшаву из-за беспорядков

Президент Польши Кароль Навроцкий развернул самолет и возвращается в Варшаву на фоне беспорядков у Конституционного суда, сообщает РИА Новости .

«В этот момент президент должен быть в Польше. Я прервал полет в Сенегал. Возвращаюсь», — сообщил он на платформе Х.

У здания конституционного суда Польши начались протесты, полиция заняла оборону.

Ранее вице-председатель польского Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в Польше происходит госпереворот.

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