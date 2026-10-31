Лавров: договоренности России и США вызывают раздражение в конгрессе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности России и США по поставкам дизельного топлива вызывают раздражение в конгрессе, многим американским политикам это не нравится, сообщает ТАСС .

«Это естественно, потому что очень большая группа нынешних политиков на Капитолийском холме, да и в учреждениях исполнительной власти, им не нравится то, что происходит между Россией и США на уровне президентов», — отметил он.

9 октября были достигнуты договоренности о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал сделку «прагматичным решением». По его словам, она будет выгодна и участникам рынка, и потребителям.

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