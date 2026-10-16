Новак назвал сделку России и США по дизтопливу выгодной для всех

Сделка России и США по поставкам дизеля выгодна всем. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии на Международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2026», сообщает ТАСС .

Он назвал сделку «прагматичным решением». По его словам, она будет выгодна и участникам рынка, и потребителям.

Также Новак рассказал, что сейчас мировой рынок испытывает дефицит дизеля в объеме около 25%. При этом Россия наблюдает снижение спроса на энергоресурсы в мире. Потребители ищут замену углеводородам.

Новак считает, что договоренности президентов России и США по поставкам дизеля позволят сбалансировать мировой рынок.

По словам вице-премьера, Москва выступает за более плотную кооперацию стран в мировой энергетике. Россия, оставаясь надежным поставщиком энергоресурсов на мировой рынок, готова наращивать поставки, в том числе в Европу в рамках действующих долгосрочных контрактов.

Как отметил Новак, критика «дизельной сделки» РФ и США со стороны Евросоюза лишь вредит интересам потребителей.

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