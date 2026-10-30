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Лавров: Зеленский должен приехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встречи с президентом России Владимиром Путиным, то он должен приехать в Москву, сообщает ТАСС.

Также он отметил, что конкретные даты переговоров в Абу-Даби будут объявлены после их подтверждения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие российские делегаты в пятницу прибыли в США для участия в Совещании министров иностранных дел (СМИД) стран G20.

СМИД G20 состоится в Атланте 30–31 октября. Мероприятие станет ключевым в преддверии саммита лидеров «двадцатки» в Майами 14–15 декабря.

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