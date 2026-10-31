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Иностранцы оформили более 360 тыс. электронных виз в РФ в 2026 году

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов рассказал, что в 2026 году иностранцы уже оформили более 360 тыс. электронных виз в Россию, сообщает ТАСС.

По его словам, «в первую пятерку стран по востребованности ЕЭВ по-прежнему входят Германия (57 233 визы), Турция (55 818 виз), Индия (37 814 виз), Китай (30 922 визы) и Эстония (20 391 виза)».

Он отметил заинтересованность в получении электронной визы у «представителей деловых кругов, участников массовых мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации, соотечественников, посещающих Россию по частным делам».

Ранее сообщалось, что визовые центры компании BLS International возобновляют прием заявлений россиян на кипрские визы в шести городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

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