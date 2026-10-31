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В ДТП с участием газовоза в Ингушетии пострадал ребенок

Среди пострадавших в ДТП с участием грузовика-газовоза и легкового автомобиля оказался ребенок, сообщили в региональном минздраве .

Ребенка перевели для лечения в республиканскую детскую больницу.

В пятницу на автодороге Назрань-Малгобек в районе селения Нижние Ачалуки столкнулись легковой автомобиль и газовоз «КамАЗ».

В результате аварии один человек погиб, трое доставлены в Малгобекскую районную больницу.

Ранее около станции метро «Ясенево»произошла авария. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись сразу три машины, одна из них опрокинулась на крышу, еще одна получила сильнейшие повреждения.

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