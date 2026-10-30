Жесткое ДТП у метро «Ясенево»: столкнулись три машины, одна перевернулась
Фото - © Телеграм-канал «Москва 24»
30 октября около станции метро «Ясенево» произошла авария. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись сразу три машины, одна из них опрокинулась на крышу, еще одна получила сильнейшие повреждения, сообщает «Москва 24».
На опубликованных кадрах видно, что в эту аварию попал в том числе автомобиль такси. От удара одна из машин отлетела на несколько метров в сторону и перевернулась на крышу. Две другие частично перегородили дорогу для транспортного потока.
На месте ДТП работают экстренные службы. Обстоятельства выясняются.
Информации о пострадавших не поступало.
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