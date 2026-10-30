Фигуристы Подмосковья завоевали бронзу юниорского Гран-при России

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Полина Тихонова и Матвей Лысов из Московской области заняли третье место в танцах на льду на четвертом этапе юниорской серии Гран-при России. Соревнования «Красноярье» прошли с 28 по 30 ноября в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Полина Тихонова и Матвей Лысов, представляющие Училище олимпийского резерва №3 в Химках, завоевали бронзу на Всероссийских соревнованиях «Красноярье» — четвертом этапе юниорской серии Гран-при России.

В соревнованиях танцевальных пар фигуристы набрали 152,42 балла: 63,71 за ритм-танец и 88,71 за произвольный танец. Первое и второе места заняли дуэты из Москвы.

Еще одна пара из Училища олимпийского резерва №3 — Виталина Вовк и Кирилл Ноздреватых — стала пятой. Для спортсменов это был первый юношеский этап Гран-при.

Соревнования прошли с 28 по 30 ноября в Красноярске в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.