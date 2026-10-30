В Химках сотрудники Госавтоинспекции провели уроки безопасности для дошкольников

Сотрудники Госавтоинспекции 29 октября провели занятия по дорожной безопасности в детских садах Химок. Встречи прошли в рамках социального раунда «Засветись», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Химки рассказали дошкольникам о правилах дорожного движения. Особое внимание уделили «дорожным ловушкам» — опасным ситуациям на проезжей части и придомовых территориях.

На занятиях детям наглядно показали, как световозвращающие элементы делают пешеходов заметнее для водителей в темное время суток и при плохой видимости. Также обсудили, где лучше размещать такие элементы на одежде и рюкзаках.

Дошкольники делились примерами, связанными с дорожной безопасностью, и отвечали на вопросы сотрудников Госавтоинспекции. Живое общение и интерактивный формат помогли детям лучше усвоить информацию. В завершение всем воспитанникам вручили световозвращающие аксессуары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.