В Подмосковье открыли отделение Клуба молодых промышленников

Соглашение об открытии подмосковного отделения Клуба молодых промышленников подписали в Красногорске на мероприятии ко Дню молодого промышленника Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Отделение Клуба молодых промышленников в Московской области возглавил Павел Сергеев, управляющий партнер ООО «ХАРЦ Лабс». Новая площадка поможет предпринимателям обмениваться опытом, находить партнеров в других регионах и создавать совместные проекты.

В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов и Антон Ковалев — зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления МС «Клуб молодых промышленников».

Чекушов отметил, что Московская область — один из наиболее промышленно развитых регионов Центрального федерального округа. По его словам, знание промышленной политики и мер поддержки поможет молодым участникам клуба развивать крупные предприятия.

«Площадка Клуба станет местом продуктивной работы и обмена опытом, откроет новые возможности для молодых предпринимателей из промышленного сектора и позволит им в полной мере реализовать свой потенциал», — отметила Екатерина Зиновьева.

Она также заявила о готовности помогать с инвестиционными проектами, решением проблем и подбором мер поддержки. Ковалев подчеркнул важность регулярных встреч и межрегиональной кооперации, Сергеев — практической пользы отделения для производственных компаний.

Пленарная сессия «Новые возможности для промышленников: регион, кооперация, господдержка» была посвящена работе отделения и мерам поддержки. На сессии «Роботизация производств и искусственный интеллект» обсудили автоматизацию, ее влияние на кадровый и операционный разрыв и ошибки внедрения технологий.

На сессии «Инвестиции в технологии: от собственных средств до господдержки» рассмотрели финансирование модернизации и покупки оборудования. Спикеры рассказали об инструментах для промышленного малого и среднего бизнеса — от микрозаймов до поддержки экспорта — и порядке их получения.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.