Жители Подмосковья могут голосовать на собраниях собственников онлайн

Приложение «Госуслуги Дом» позволяет собственникам квартир в Московской области дистанционно участвовать в общих собраниях и решать вопросы управления домом, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители Подмосковья могут участвовать в общих собраниях собственников через приложение «Госуслуги Дом». Электронный бюллетень защищен от подделки, а проголосовать можно прямо из квартиры.

Когда в доме проводится собрание, на главном экране приложения появляется баннер «Идет голосование». Перейти к повестке можно через него или через раздел «Голосования по дому».

Для участия нужно ознакомиться с повесткой и приложенными материалами, нажать кнопку «Голосовать» и выбрать вариант ответа: «За», «Против» или «Воздержался». Решение принимается отдельно по каждому вопросу. Чтобы голос был учтен, необходимо нажать «Отправить результаты».

Повестка предстоящего собрания и уведомления о нем также доступны в приложении. После завершения подсчета голосов там появится протокол.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.