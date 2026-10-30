Вещи нашли у церкви: 25-летняя девушка загадочно пропала в Москве

В Москве ищут загадочно пропавшую молодую девушку. Ранее она рассказывала родным, что якобы живет с возлюбленным — 44-летним журналистом. Однако она никого не знакомила с сожителем.

Вещи пропавшей были найдены около Церкви Вознесения Господня за Серпуховскими воротами рано утром 28 октября. Там лежал рюкзак, а в нем — брюки, два телефона, паспорт. На одном телефоне кто-то вернул все настройки до заводских.

Как отмечают родные, девушка раньше жила с мужем и детьми. Но супруги поругались и расстались. Мужчина забрал детей и уехал в Белгород, а девушка осталась жить в Москве.

В последний раз старшая сестра пропавшей общалась с ней воскресенье. Она пыталась понять, с кем именно сейчас живет девушка, работает ли.

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