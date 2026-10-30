Пляжи Дубая открыты: нефтяное загрязнение не затронуло популярные курорты

Туристы в Дубае могут отдыхать на пляжах и купаться в море без ограничений. Нефтяное загрязнение, из-за которого временно закрыли часть побережья в нескольких эмиратах ОАЭ, до Дубая не дошло. Местные пляжи работают в обычном режиме, сообщает Ассоциация туроператоров России.

30 октября журналисты Gulf News проверили обстановку на популярном пляже Джумейра. По их наблюдениям, отдыхающие спокойно купались и загорали, спасатели находились на дежурстве, а видимых следов нефтяного загрязнения на берегу не было. Без ограничений работают и пляжи Абу-Даби. Там также не вводили запрет на купание.

Иная ситуация складывается в северных эмиратах — Рас-эль-Хайме, Умм-эль-Кувейне и Шардже. На отдельных участках побережья продолжается уборка нефтяных загрязнений, поэтому некоторые пляжи пока остаются закрытыми. При этом гостиничная инфраструктура не остановила работу: туристам по-прежнему доступны бассейны, рестораны и другие услуги отелей.

Дополнительные разъяснения власти ОАЭ дали по поводу неприятного запаха, который ранее ощущался в некоторых районах. По официальной информации, он не представляет угрозы для здоровья людей.

Специалисты продолжают проверять качество морской воды и следить за состоянием побережья. Когда именно откроют временно закрытые пляжи на севере страны, пока не сообщается.

Ранее российские туристы в ОАЭ столкнулись с закрытием прибрежных зон и резким запахом нефтепродуктов вместо запланированного курортного отдыха стоимостью в сотни тысяч рублей. Купание официально запретили сразу в нескольких отелях. На водной глади появились нефтяные разводы.

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