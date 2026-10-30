В Химках дружинники провели рейды по обеспечению безопасности на железной дороге

В Химках прошли профилактические акции с участием местной народной дружины. Активисты совместно с профильными ведомствами вышли на улицы города, чтобы напомнить жителям о правилах безопасности на железной дороге и принципах здорового образа жизни. В 2026 году рейды впервые прошли в режиме реального времени: работа добровольцев транслировалась по видеосвязи напрямую в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Центральным событием стала акция «Сохрани себе жизнь» на железнодорожной станции Химки, организованная совместно с отделом транспорта и связи администрации округа. Мероприятие вошло в общеобластной телемост: пока дружинники проводили беседы с пассажирами и раздавали памятки, ход акции в прямом эфире контролировали эксперты профильного министерства. Параллельно у входа в парк имени Л. Н. Толстого участники народной дружины провели информационный рейд, направленный на популяризацию здорового образа жизни и профилактику вредных привычек среди молодежи.

«Работа народной дружины на ж/д путях и в парковых зонах — это эффективный барьер на пути правонарушений и несчастных случаев. Мы высоко ценим вклад каждого добровольца в обеспечение спокойствия в городе», — подчеркнул врио заместителя главы Химок по территориальной безопасности Вадим Лебедев.

Химкинская народная дружина считается одной из лучших в Подмосковье. Высокий уровень ее подготовки и эффективность взаимодействия с силовыми структурами ранее отметил начальник Главного управления Банка России по ЦФО Рустэм Марданов. Сегодня в составе дружины 13 человек. Вместе с сотрудниками УМВД они патрулируют общественные пространства, обеспечивают порядок на массовых мероприятиях и регулярно проводят разъяснительные беседы с жителями.

Для тех, кто хочет участвовать в обеспечении безопасности города, открыт набор в народную дружину. Присоединиться могут граждане старше 18 лет. Для получения подробной информации можно направить запрос на электронную почту: artur_mka@mail.ru.

Акции по повышению безопасности вблизи железнодорожных путей в Химках проводятся регулярно при поддержке отдела транспорта и связи, депутатов и волонтеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.