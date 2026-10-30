Никаких арбузов: в аэропорту Архангельска поставили знак, что это не Астрахань

В аэропорту Архангельска появился необычный навигационный стенд — для пассажиров, которые умудрились перепутать северный Архангельск с южной Астраханью. Соответствующие фото и видео появились в соцсетях.

На опубликованных фото видно, что на темно-синем плакате крупными буквами написано: «SORRY! This is ARKHANGELSK, not ASTRAKHAN» — «Извините! Это Архангельск, а не Астрахань».

Чтобы окончательно расставить все точки над «i», дизайнеры использовали узнаваемые символы двух регионов: под надписью «ASTRAKHAN: NOT HERE» перечеркнуты арбуз и осетр, а под «ARKHANGELSK: YOU ARE HERE» изображены профиль Михаила Ломоносова и северная рыба. Внизу стенда — QR-код с подписью «Need help?».

Как отмечают авторы инициативы, решение назрело давно: географическая путаница между двумя городами на букву «А» — давний мем, который теперь официально увековечили в аэропорту. Пассажиры, у которых в билете значился южный город, могут не только удивиться снегу за окном, но и получить инструкцию по спасению ситуации.

Теперь жители и гости Астраханской области ждут ответного хода от астраханского аэропорта: появится ли там стойка с надписью «Извините, это Астрахань, а не Архангельск», где вместо арбуза и осетра будут, например, белый медведь и треска.

Пока же туристам, улетевшим по рассеянности не в ту сторону, остается сканировать QR-код и надеяться, что обратный билет обойдется не слишком дорого.

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