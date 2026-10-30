Мяукали в трубку: хозяева пропавшего кота наказали родителей подростков

В Казахстане женщина, искавшая пропавшего кота, рассказала в соцсетях, что столкнулась с телефонными издевками: подростки увидели объявление о пропаже животного и стали звонить ей, мяукая в трубку. По ее словам, за день поступало 10–12 таких звонков, в итоге родителей школьников оштрафовали.

Позже подростки сняли свои звонки на камеру и выложили ролик в соцсети. За день видео набрало около 12–13 тысяч просмотров, после чего число звонков выросло до 50–60 в день.

Женщина сохранила видео и подала заявление в правоохранительные органы. На следующий день подростков установили: они приехали в отдел полиции с родителями, написали объяснительные и получили штраф в размере 21 тысячу.

По словам хозяйки кота, извинения от них она услышала, но искренними их считать не берется. Также женщина написала в Сети, что родители детей планируют подать встречное заявление за то, что она опубликовала ролик с подростками, не скрыв их лица.

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