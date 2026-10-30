«Роман приходит каждый день»: Товстик пользуется отъездом Дибровой

Миллиардер Роман Товстик после развода с Еленой начал жить с новой возлюбленной — Полиной, бывшей женой телеведущего Дмитрия Диброва. Полина много путешествует, сейчас она в Китае, и Елена, судя по всему, решила этим воспользоваться: она не оставляет надежды вернуть экс-супруга и заявляет, что Товстик приходит каждый день, пока Полина в отъезде, сообщает StarHit .

«Когда был суд по поводу детей, Роман заявил, что готов решать вопрос миром! Хотя, если почитать его посты, на это не похоже. Он всеми силами пытается публично очернить меня лживыми заказными статьями. Я пользуюсь отсутствием его сожительницы. Хочу повлиять на Романа, пока она далеко-далеко в Китае. И мир приходит в наш дом! Роман приходит каждый день в дом к своим детям. Давайте вместе помолимся, чтоб все случилось, и змеи уползли и остались в Китае», — написала 41-летняя Елена Товстик в соцсети.

Многие пользователи поддержали Елену: кто-то считает, что ей все же удастся вернуть бизнесмена, с которым она прожила более 20 лет и воспитывала шестерых детей.

Полина Диброва замуж за Романа не торопится: она живет сегодняшним днем и старается не думать, что будет потом. В соцсетях она заявляет, что ей просто хорошо рядом с любимым человеком. При этом с экс-избранником она сохранила дружбу.

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