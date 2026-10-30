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Новые удары: ВС РФ поразили судно в 30 км от Одессы

Российская армия в очередной раз нанесла удары беспилотниками по морским судам, которые были задействованы в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате ударов в 30 км южнее Одессы поражен сухогруз. Судно доставляло военные грузы для нужд украинской армии.

Также прошедшей ночь ВС РФ нанесли массированный удар сразу по нескольким целям на Украине. В результате атаки были поражены предприятия ВПК, где производились и хранились дроны большой и средней дальности.

ВС РФ в том числе ударили по объектам энергетики, которые обеспечивали функционирование этих предприятий. Прилеты были в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

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