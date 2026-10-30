сегодня в 08:23

ВС РФ ночью ударили по объектам ВПК и энергетики Украины

Минобороны России сообщило о массированном ударе по нескольким целям на Украине.

В результате атаки российских войск были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, где производились и хранились дроны большой и средней дальности.

ВС РФ также ударили по объектам энергетики, которые обеспечивали функционирование этих предприятий. Прилеты были в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В ходе массированного удара были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

Атка проводилась высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами.

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