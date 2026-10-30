ВС РФ ночью ударили по объектам ВПК и энергетики Украины
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Минобороны России сообщило о массированном ударе по нескольким целям на Украине.
В результате атаки российских войск были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, где производились и хранились дроны большой и средней дальности.
ВС РФ также ударили по объектам энергетики, которые обеспечивали функционирование этих предприятий. Прилеты были в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
В ходе массированного удара были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.
Атка проводилась высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами.
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