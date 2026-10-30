Управленцы из Подмосковья представили проекты по развитию здравоохранения восьми регионов

В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвели итоги программы «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения». Участниками стали управленцы высшего звена в сфере здравоохранения. В составе межрегиональных команд они представили учебные проекты по развитию систем здравоохранения для восьми субъектов России. Среди выпускников — представители Московской области.

Программа реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. Она направлена на подготовку управленцев высшего звена и разработку практических решений для развития региональных систем здравоохранения. Обучение сочетает развитие стратегического мышления, управленческих и коммуникационных компетенций с работой над конкретными задачами регионов. Участниками программы стали руководители региональных органов управления здравоохранением, главные врачи, организаторы здравоохранения, руководители профильных институтов и аналитических центров.

«Для нас результат образовательной программы измеряется не только новыми знаниями, но и тем, как они помогают руководителям действовать в реальной системе здравоохранения. Сегодня особенно востребованы стратегическое мышление, умение работать с данными, объединять команды и видеть за управленческими решениями интересы пациента. Мы видим и кадровый эффект: за время обучения 12 участников получили новые назначения, в том числе на должности министров и заместителей министров здравоохранения, главных врачей и руководителей профильных вузов. Но не менее важно, что межрегиональные команды подготовили практические стратегии для восьми субъектов страны — это работа, которая продолжится и после завершения обучения», — подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Московскую область на программе представили Евгений Тюхменев (заместитель генерального директора по лечебной части ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России), Сергей Сидоренко (главный врач ГБУЗ МО «Наро-Фоминская больница»), Динар Габдрахманов (заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, акушер-гинеколог Московского областного перинатального центра), Елена Ляккер (заместитель главного врача по общим вопросам ГБУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий»), Александр Токарев (заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 4»), Дмитрий Прокопьев (заместитель главного врача ГБУЗ МО «Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер»), Анастасия Петрова (заместитель главного врача по педиатрической помощи ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр») и Юлия Муллагалиева (слушатель факультета переподготовки и повышения квалификации ВАГШ ВС РФ).

В составе межрегиональных команд Евгений Тюхменев, Динар Габдрахманов и Елена Ляккер разрабатывали проект стратегии развития здравоохранения для Калужской области; Сергей Сидоренко — для Новосибирской области; Александр Токарев — для Рязанской области; Дмитрий Прокопьев — для Челябинской области; Анастасия Петрова и Юлия Муллагалиева — для Чувашской Республики; Клим Зенин — для Республики Северная Осетия — Алания. Проекты направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи, совершенствование ее организации, цифровую трансформацию, укрепление кадрового потенциала и повышение удовлетворенности граждан медицинской помощью.

«Для многопрофильной больницы важно, чтобы подразделения работали согласованно, а руководитель видел общую картину качества, кадров и ресурсов. Поэтому в совместной проектной работе мне особенно близок подход к управлению на основе данных. Программа позволила рассмотреть его вместе с маршрутизацией пациентов и развитием первичного звена. Для главного врача это возможность точнее определить, какая информация нужна команде для принятия решений и организации непрерывной медицинской помощи», — отметил главный врач ГБУЗ МО «Наро-Фоминская больница» Сергей Сидоренко.

Защита состоялась в рамках заключительного модуля программы в Мастерской управления «Сенеж». Результаты работы команды представили министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко, а также представителям региональных органов власти. Подготовленные учебные проекты отражают представления участников о возможных направлениях развития регионального здравоохранения и требуют дальнейшего обсуждения и проработки.

Программа включала четыре очных модуля, в том числе выездные в Красноярский край и Республику Башкортостан для знакомства с лучшими практиками в сфере здравоохранения, а также межмодульную проектную работу. Заключительный модуль «Публичное лидерство и аргументация» был посвящен публичным коммуникациям, устойчивости руководителя, аргументации и ответам на вопросы, эффективным переговорам и взаимодействию с регулятором. Участники также разбирали модели командного управления и способы работы с конфликтами, готовили выступления вместе с экспертами ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

В завершение программы межрегиональные команды представили экспертам решения по развитию здравоохранения восьми регионов России: Архангельской, Калужской, Новосибирской, Рязанской, Томской и Челябинской областей, Республики Северная Осетия — Алания и Чувашской Республики. В защите приняли участие представители субъектов, для которых готовились проекты: это позволило обсудить предлагаемые меры с учетом региональных приоритетов и возможностей их дальнейшей реализации.