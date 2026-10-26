В ОАЭ закрыли пляжи из-за нефтяных пятен и кожной сыпи у российских туристов

Российские туристы в Объединенных Арабских Эмиратах столкнулись с закрытием прибрежных зон и резким запахом нефтепродуктов вместо запланированного курортного отдыха стоимостью в сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

Постояльцы одного из престижных отелей, отдавшие за восьмидневную путевку на двоих 312 тыс. рублей, рассказали, что накануне доступ к морю еще оставался открытым. Однако после заплывов у ряда отдыхающих проявились кожные высыпания.

Впоследствии купание официально запретили сразу в нескольких отелях. На водной глади появились нефтяные разводы.

Россияне опасаются, что дорогостоящий отпуск окончательно сорван. Получить денежное возмещение за причиненные неудобства вряд ли получится.

Экологический инцидент разворачивается на фоне недавнего происшествия с танкером GEM NO.2, который подорвался в районе Ормузского пролива у побережья ОАЭ. Согласно спутниковым данным, зона нефтяного загрязнения растянулась более чем на 35 километров. Власти страны уже отчитались о старте масштабных мероприятий по локализации разлива. При этом прямая связь между утечкой углеводородов и появлением сыпи у отдыхающих на данный момент официально не подтверждена.

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