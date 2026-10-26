Подростки разгромили магазин в московском ТЦ и кидались товарами в покупателей

Жительница Москвы рассказала в соцсетях о хулиганстве в столичном торговом центре (ТЦ) «Авеню». По ее словам, 26 октября около 13:00 трое подростков ходили по магазину, снимали товары с полок и разбрасывали их, бросая на пол и в покупателей.

Женщина отметила, что молодые люди вели себя вызывающе и были уверены в безнаказанности, а когда она сделала им замечание, принялись посылать ее и отрицать содеянное. Один из них, по ее словам, попал на камеры.

Москвичка подчеркнула, что не поддерживает рукоприкладство и считает слишком агрессивными многие комментарии под публикацией, однако ее возмущает, что подростки позволяют себе такое поведение без последствий.

Теперь женщина через соцсети пытается найти родителей подростков. При этом пользователи Сети рекомендуют ей обратиться с заявлением в полицию. Чем закончилась эта история, на момент публикации заметки неизвестно.

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