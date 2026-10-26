В Мытищах нашли подозрительного мужчину, зазывавшего детей в машину

Жители Мытищ пожаловались на подозрительного мужчину, который заманивал детей в машину. Им оказался 80-летний москвич, сообщает РЕН ТВ .

По словам жителей, мужчина на черном авто регулярно останавливался возле остановок и школ. Он предлагал ученикам начальных классов подвезти их до дома.

21 октября незнакомец подъехал к группе детей. Один из школьников успел позвонить отцу, после чего водитель скрылся.

Некоторые уверяют, что неадеквата ранее задерживали, но отпускали из-за отсутствия состава преступления. Жители поселка Вешки также видели мужчину. По их словам, он приставал к женщинам и предлагал деньги за поцелуи.

В понедельник правоохранители нашли и опросили подозрительного мужчину. 80-летний москвич заявил, что хотел помочь девочке и довезти ее до дома, но после отказа уехал.

Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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