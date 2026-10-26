Эксперт: цирк в Мневниковской пойме станет архитектурной доминантой района

В понедельник дали старт строительству здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме. Особенностью станет арена с 11 вариантами трансформации — от манежа для конных выступлений и ледовых спектаклей до водных и мультимедийных шоу. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем официальном канале в MAX.

Ожидается, что строящийся цирк будет многофункциональным театрально-зрелищным комплексом нового поколения. В здании будут созданы условия для постановок, которые невозможно реализовать в традиционном манеже.

«Общая площадь уникальной площадки составит 82,2 тыс. кв. м, а максимальная вместимость — 5 тыс. зрителей. Высота яркого купола здания, напоминающего традиционный цирковой шатер, достигнет почти 100 м. Рядом есть станции „Мневники“ и „Терехово“ БКЛ, также появится благоустроенный ландшафтный парк», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что завершить строительство нового здания Большого Московского цирка планируется в 2029 году.

Новый цирк в Мневниковской пойме задуман не только как зрелищная площадка, но и как архитектурная доминанта. Как поясняет профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, за иммерсивными эффектами не должна теряться связь здания с городом.

«Современные тенденции в проектировании цирков и театров предполагают такое понятие как архитектурная драматургия. Зритель сегодня не просто смотрит — он соучаствует в действии, а сценографическая иммерсивность требует учесть это еще на стадии замысла, проектирования света, звука и интерактивной сценографии. Но за яркими эффектами важно не забыть, что здание будет встроено в существующий городской масштаб, стать его частью. Архитектура впечатлений формирует доброжелательное городское пространство, которое живет между событиями, „приглашает“ зайти, задержаться, вернуться. Новый цирк в Мневниковской пойме станет не просто площадкой для представлений, а архитектурной доминантой в формирующейся структуре этой территории», — подчеркнул Кулаков.

Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что новые социальные объекты формируют комфортную городскую среду в шаговой доступности, снижают маятниковую миграцию, разгружают существующие учреждения и создают новые точки притяжения для жителей.

«За девять месяцев 2026 года построено и сдано в эксплуатацию 69 объектов социальной направленности. Среди них преобладают учреждения образования: 47 зданий школ, детских садов и образовательных комплексов, которые обеспечили город почти 21 тысячей мест для школьников и дошкольников. Наряду с ними построили шесть объектов культуры, пять объектов здравоохранения и 11 спортивных объектов. География строительства охватывает все административные округа Москвы», — уточнил заммэра Ефимов.