В Подмосковье проведут вебинар по роботизации пищевых производств

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и Консорциум робототехники 3 ноября проведут вебинар для предприятий пищевой промышленности. Участники обсудят автоматизацию производства и меры поддержки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Вебинар откроет цикл отраслевых встреч по роботизации предприятий Московской области. Участники обсудят федеральные и региональные меры поддержки, технические решения для автоматизации и опыт их внедрения.

Программа охватит автоматизацию розлива, фасовки, упаковки, сортировки и укладки продукции, паллетирования, перемещения ящиков и поддонов, а также организацию чистых зон.

Участникам представят промышленных и дельта-роботов, робототехнические комплексы с захватными устройствами и конвейерами, системы технического зрения 2D и 3D, коллаборативных роботов и паллетайзеры.

В вебинаре примут участие представители Минпромторга России и министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Также выступят компании — участники Консорциума робототехники: АО «Корпорация Робототехники», ООО «РобоКомпонент», ООО «ИндуТех», ООО «Синапс» и ООО «Семаргл», а также разработчики и интеграторы ООО «Битроботикс» и Сколтех.

Начало — 3 ноября в 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться: https://forms.yandex.ru/u/6ad76376902902681a46a814. Ссылку для подключения направят на электронную почту, указанную при регистрации.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.