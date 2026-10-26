«Студенческий список»: Сербия не введет санкции против России

Новое правительство Сербии, которое сформирует победивший на парламентских выборах «Студенческий список», не намерено вводить санкции против России. Об этом в эфире телеканала RT Balkan заявил представитель партии Йово Бакич, пишет ТАСС .

«Мы уважаем Россию как великую державу и как нашего исторически важного партнера, а во многих случаях и защитника. Никаких изменений в этом отношении не будет. <…> Санкции со стороны небольшой Сербии ничего бы не изменили для России, но с символической точки зрения они имели бы очень негативный характер», — сказал он. По его словам, Сербия «перенесла санкции ООН и прекрасно знает, какое это испытание».

Отвечая на вопрос о требовании Евросоюза отказаться от поставок российских энергоресурсов, Бакич подчеркнул: «Мы здесь не для того, чтобы угождать иностранцам, а для того, чтобы действовать в наших национальных интересах».

Также «Студенческий список» заявил, что не будет поставлять оружие в зоны конфликтов.

Ранее бывший президент Сербии Александар Вучич утверждал, что «Студенческий список» введет санкции против России к весне 2027 года. Внеочередные выборы в Народную скупщину прошли 25 октября: после обработки 96,47% протоколов Республиканская избирательная комиссия сообщила, что «Объединенная Сербия» экс-президента уступила оппозиции — 39,27% против 52,57% голосов.

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