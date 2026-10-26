Дептранс: 27 октября в центре Москвы перекроют несколько улиц

В центре Москвы 27 октября временно перекроют ряд улиц из-за проведения мероприятия. Об этом предупредил столичный Дептранс .

С 11:00 и до окончания события движение закроют на Краснопресненской набережной, на улице 1905 года — от Краснопресненской набережной до Шмитовского проезда, на Рочдельской улице — от улицы 1905 года до улицы Трехгорный Вал, а также на Мантулинской улице — от улицы 1905 года до 1-го Красногвардейского проезда.

В ведомстве ожидают высокую загруженность дорог — до 7–9 баллов. Чтобы сэкономить время, поездки через центр рекомендуют совершать на метро.

Тем, кому без автомобиля не обойтись, советуют планировать маршрут заранее, закладывать дополнительное время и по возможности выезжать после 20:00.

В Дептрансе отметили, что график и участки перекрытий могут измениться — за обновлениями следите в канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее москвичей и гостей российской столицы предупредили о том, что в период с 27 по 29 октября в центре города будут вводить ограничения на мобильный интернет. Данные меры применяются ради безопасности.

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