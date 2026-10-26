Лариса Долина отменила пять концертов и заявила о порче

Российская певица Лариса Долина приостановила выступления и отменила пять концертов до конца года. Из ее графика исчезли выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне, Брянске и Обнинске. По словам Долиной, на нее кто-то навел порчу, сообщает Mash .

По словам артистки, отказаться от концертов она решила сама. Причины серьезные, но раскрывать их певица пока не хочет.

В настоящее время Долина намерена заняться подготовкой новой программы и представить ее в следующем году.

Стоит отметить, что в Обнинске это уже вторая отмена — ранее там сорвался мартовский концерт, на который продали лишь 10% билетов.

Отдых за границей певица также не планирует: максимум съездит на дачу, поскольку график и без того забит. Хотя в прошлом году она провела две недели в Абу-Даби, потратив на роскошный отдых 1,4 млн рублей.

Основным источником заработка Долиной пока остается театр: она продолжает выходить на сцену Театра на Таганке в спектаклях «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и «Фигаро».

Ранее Долина оказалась в центре скандала из-за московской квартиры, которую продала матери-одиночке Полине Лурье, но затем попала под влияние мошенников и смогла вернуть себе жилье через суд, оставив Лурье ни с чем. Женщина не согласилась и начала обжаловать судебные решения. В итоге суд встал на сторону добросовестного покупателя и обязал Долину съехать с квартиры.

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