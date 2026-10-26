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Киркоров заявил, что ненавидит петь под фонограмму

Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, что не любит выступать под фонограмму и не умеет под нее петь, сообщает РИА Новости .

«Я терпеть не могу под фонограмму петь», — сказал он на презентации совместного клипа с Владимиром Киселевым «Все могут короли».

По его словам, настоящие музыканты не любят петь под фонограмму, но иногда им приходится это делать на телевидении.

При этом артист добавил, что ему сложно подстраиваться под заранее записанный вокал.

Ранее Филипп Киркоров обвинил недоброжелателей в использовании нейросетей после волны критики в Сети из-за изменений в своей фигуре.

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