Филипп Киркоров заявил, что хейтеры дорисовывают ему живот с помощью ИИ

Народный артист РФ Филипп Киркоров обвинил недоброжелателей в использовании нейросетей после волны критики в Сети из-за изменений в своей фигуре.

По словам исполнителя хита «Я за тебя умру», хейтеры массово создают фейковые изображения с его округлившимся силуэтом.

«Самое обидное, что они дорисовывают еще. Искусственным интеллектом они мне еще дорисовывают, наглецы! Поэтому я этот искусственный интеллект терпеть не могу!» — эмоционально заявил поп-король интервью Георгию Иващенко на шоу Propusk.tv.

При этом Киркоров не скрывает, что поправился перед «Новой волной», но сегодня готов вновь демонстрировать стройную фигуру в облегающей лепнине. Вернуться в форму ему помогли отказ от сладкого и кардиотренировки.

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