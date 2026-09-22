Консоль PS5 Pro подорожала в России до 150 тыс рублей перед выходом GTA VI

В России цены на PlayStation 5 Pro выросли почти до 150 тыс. рублей. В начале года игровую консоль можно было приобрести за 79 тыс. рублей. Цены взлетели на фоне повышенного спроса перед выходом Grand Theft Auto VI, сообщает Hi-Tech Mail .

Еще в августе в крупных сетях PS5 Pro можно было найти примерно за 120 тыс. рублей.

За пределами России ситуация аналогична. По данным Tom’s Guide, PS5 Pro отсутствовала в продаже у крупных американских ритейлеров: Amazon, Best Buy, Walmart, Target, а также в официальном магазине PlayStation Direct. На платформах с перепродажей консоль предлагали за более чем 1,3 тыс. долларов (около 110 тыс. рублей), хотя рекомендованная цена составляет 899 долларов (около 76 тыс. рублей).

GamesRadar также сообщает о нехватке игровых консолей в Европе. В некоторых странах PS5 Pro практически исчезла с полок PlayStation Direct, а на вторичном рынке цены достигают 1,4 тыс. евро (около 135 тыс. рублей). Издание предполагает, что повышенный интерес связан с ожиданием выхода GTA VI, хотя точная причина дефицита пока не известна.

GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В связи с этим владельцы старых консолей и те, кто хочет быть готовым к релизу, начали активно приобретать актуальное железо.

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