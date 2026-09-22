Медведей в Иркутской области стало вдвое больше нормы из-за слабого отстрела

В Иркутской области медведей стало вдвое больше нормы из-за слабого отстрела. Охотники отстреливают лишь около 10% от необходимого количества, а косолапые все чаще выходят к людям, сообщает Mash .

Проблеме уже около 10 лет: численность медведей в регионе растет, а еще в 2023 году профильные ведомства отмечали, что популяцию не регулируют должным образом. Весной текущего года жители региона снова обратились к губернатору с жалобами.

По данным природоохранной прокуратуры, в Иркутской области обитает 22 тыс. бурых медведей. При этом для регулирования численности необходимо добыть 4211 животных, но отстрелили лишь 416.

Охотнадзор, напротив, занижал численность животных. Как рассказали охотники, обычно подсчет ведут по следам — в одном из районов насчитали около 3 тыс. медведей. Однако в отчете фигурировала только цифра в 600 особей. Ведомство, вероятно, заинтересовано в искажении данных, чтобы избежать проблем с медведями и списать нападения на бешенство или болезнь.

На практике надзорные органы не спешат вмешиваться в ситуацию, поскольку сложно найти финансирование и людей, готовых заниматься охотой на бурого медведя. Охотники теряют интерес к добыче: это опасно и невыгодно. Мясо часто заражено паразитами, а на шкуры нет спроса. Ранее сибиряки зарабатывали на продаже медвежьих лап в Китай, но этот рынок закрыли из-за ограничений со стороны КНР.

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