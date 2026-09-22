«Смени фамилию»: живущая в США Мария Машкова не общается со звездным отцом

Актриса Мария Машкова уже почти пять лет не общается со звездным отцом. Их разделяет не только расстояние, но и разные политические взгляды. Владимир Львович в России и поддерживает свою страну, а его дочь перебралась в США, сообщает «СтарХит» .

Народный артист РФ просил дочь вернуться в Москву, но после отказа прекратил с ней общение.

«Мне пишут: „Почему ты до сих пор Машкова? Возьми фамилию матери или мужа!“ И любимое: „Кто ты без фамилии своего отца?“ Во втором есть доля правды. Без Машкова я действительно была бы немного другим человеком», — прокомментировала звезда сериала «Не родись красивой» непростые отношения с отцом.

По ее словам, в детстве друзья называли ее Машковой. Детям очень нравилось сочетание «Маша Машкова», поэтому фамилия быстро превратилась в имя. Причем это имя придумал папа. Актриса дважды была замужем, но ей ни разу не приходила в голову идея взять фамилию супругов, так как отцу важно, что «его единственная дочь — Маша Машкова».

«Поэтому, если папа сам скажет мне: „Ты позоришь мою фамилию, смени“, я, скорее всего, ее сменю. Но делать это по просьбе разгневанных комментаторов я точно не буду. И еще», — заключила актриса.

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