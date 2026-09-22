Два человека погибли в тройном ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Два человека погибли в результате тройного дорожно-транспортного происшествия с грузовиком в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Страшная авария произошла во вторник около 14:50 на 70-м км федеральной трассы «Кавказ» в Тихорецком районе.

Предварительно, 40-летний водитель Ford Transit ехал из Тихорецка в Кропоткин. На участке дороги, где разрешен обгон, он столкнулся с грузовиком MAN, за рулем которого находился 62-летний житель Владикавказа. После удара грузовой фургон по инерции врезался в следовавший за ним автомобиль KIA. В результате ДТП водитель и пассажир Ford погибли на месте происшествия от полученных травм. Водителя большегруза госпитализировали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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