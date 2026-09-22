Андрей Воробьев: более 6 тыс предприятий занимаются экспортом в Подмосковье

Три компании из Подмосковья стали лауреатами премии «Экспортер года. Сделано в России». Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с заслуженной артисткой РФ Екатериной Стриженовой вручил награду компании «ТВИНС Тэк» из Ленинского округа, которая стала победителем в номинации «Индустрия красоты», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Российский экспортный центр (РЭЦ) назвал компании, наиболее успешно продвигающие отечественные товары и услуги на международном рынке. Лауреаты премии текущего года были определены в 12 номинациях, охватывающих различные отрасли — от промышленности и сельского хозяйства до моды и туризма.

«Хочу сказать спасибо всем тем, кто в нашей стране созидает, строит, инвестирует, занимается предпринимательством и делает это достойно. Сегодня особая миссия — чествовать тех, кто экспортирует, претендует на экспансию. Отдельно хочу поздравить компании, попавшие в номинацию „Индустрия красоты“. Еще раз слова благодарности за ваш труд», —сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что все представленные на премии компании выполняют важную задачу для развития страны, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Необходимо наращивать несырьевой неэнергетический экспорт и расширять партнерства с дружественными странами, выходить на новые рынки.

По словам губернатора, Подмосковье поставляет за рубеж промышленные лазеры, лекарства и медоборудование, производственные линии, станки, вагоны метро, грузовые автомобили, продукты питания и, конечно, косметику. Всего экспортом занимаются более 6 тыс. подмосковных предприятий.

Индустрия красоты

В Подмосковье работает около 30 предприятий индустрии красоты. Среди них — «МИКСИТ» в Солнечногорске, «Либредерм» в Дубне, «Фито Косметик» в Раменском, «РОКС» в Ступине, «Фаберлик» в Чехове и «Аравия» в Серпухове.

Сегодня каждый третий крем или лосьон для лица в России и каждая вторая губная помада производятся в Московской области. Также в регионе делают около 40% отечественных солнцезащитных средств и 80% духов. «ТВИНС Тэк» — один из ведущих российских производителей лечебной косметики, парафармацевтики и биологически активных добавок (БАД). На заводе в Горках Ленинских налажен полный цикл производства: от разработки рецептур в собственных лабораториях до фасовки и упаковки продукции под своими брендами как под своими брендами, так и на заказ для партнеров. В портфеле компании — известные аптечные марки «911 Ваша служба спасения», «До и После» и линейка биодобавок «Natura Medica».

Производственные мощности позволяют ежемесячно выпускать более 10 млн единиц товара. Продукция компании представлена в российских аптеках и экспортируется в несколько стран, что обеспечивает 15% выручки.

В рамках программы импортозамещения и модернизации «ТВИНС Тэк» запустил новую высокотехнологичную линию витаминных комплексов и БАД, укрепив свои позиции на отечественном рынке.

«„ТВИНС Тэк“ производит более 500 наименований продукции, и сегодня ее можно приобрести не только в России и странах СНГ, но и во Вьетнаме, Китае, Монголии и других странах. Мы уверены, что впереди нас ждет еще не один производственный и экспортный успех. У нас есть желание и условия, чтобы уверенно расти, развиваться и добиваться новых результатов», — отметил гендиректор компании Валерий Ляндин.

Крупный бизнес

«Мираторг» — один из крупнейших агрохолдингов РФ — стал победителем сразу в двух номинациях. В категории «Крупный бизнес» в номинации «Продукты питания» награду вручила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина с помощью роботов «Грин». В номинации «Новая география» приз передали гендиректор госкорпорации «Росатом» и двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян.

Холдинг следует принципу «от поля до прилавка». Он выращивает собственные корма, занимается животноводством, глубокой мясопереработкой, развитием фирменной розничной сети и экспортными поставками, включая рынок Китая. На производствах активно внедряются роботы и цифровые системы контроля. Компания строго соблюдает экологические стандарты и выпускает продукцию без ГМО, гормонов роста и антибиотиков.

В Подмосковье главным объектом компании стал крупный оптово-распределительный центр в Домодедове. Здесь принимают, хранят и перерабатывают сельхозпродукцию, а также выпускают кулинарные изделия. В первую очередь логистического хаба уже вложено 8,5 млрд рублей и создано 500 рабочих мест. До конца 2026 года завершится вторая очередь проекта стоимостью более 10 млрд рублей. Это позволит модернизировать мощности и обеспечить работой еще 400 специалистов.

«Эта победа — прежде всего оценка качества: каждый зарубежный аудит, каждый новый рынок — экзамен, который наша продукция выдерживает по самым строгим мировым стандартам. Мы благодарны Правительствам России и Московской области, Минсельхозу, Россельхознадзору, Российскому экспортному центру за системную работу по открытию новых рынков — без нее выход на такие направления, как Филиппины, был бы невозможен. Рост экспорта укрепляет статус России как надежного поставщика высококачественных и безопасных продуктов питания», — заявил президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник.

Индустрия моды

Мытищинская компания «МЕТИЗ Ортопедия» заняла третье место в номинации «Индустрия моды». Награду вручили предприниматель, инвестор, ресторатор и общественный деятель Алексей Репик, а также телеведущая Ольга Петрикова.

«МЕТИЗ Ортопедия» — крупный поставщик ортопедических товаров и продукции для здоровья. Компания развивает собственную торговую марку ортопедической обуви и стелек FOOTWELL. Также она является эксклюзивным дистрибьютором известных европейских брендов ортезов, бандажей и компрессионного трикотажа, такого как ORLIMAN, SALUBER и OFA Bamberg.

В ассортименте компании более 1 тыс. наименований, которые представлены в более чем 1,2 тыс. розничных точках в 70 регионах РФ, а также в Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Армении и Абхазии. По итогам года выручка компании выросла более чем на 50%.

Как рассказал руководитель направления экспорт компании Виталий Деребизова, «МЕТИЗ Ортопедия» является поставщиком высококачественного ортопедического продукта, что предполагает сложный, трудоемкий производственный процесс и значительные инвестиции. Вложения в разработки, новые проекты и развитие экспортных направлений свидетельствуют о том, что компании комфортно в Подмосковье. Продукция «МЕТИЗ Ортопедия» давно вышла за пределы внутреннего рынка и успешно конкурирует с лучшими мировыми производителями.

«Премия показала, что российский бизнес уверенно осваивает новые рынки и находит партнеров в самых разных странах. За каждой врученной сегодня статуэткой стоит труд коллективов, которые создают качественный продукт и достойно представляют страну за рубежом. Российский экспортный центр продолжит помогать компаниям на каждом этапе выхода на внешние рынки», — завершила церемонию гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

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