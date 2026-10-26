Bloomberg: часть iPhone Duo пожаловались на «трескающиеся» экраны

Пользователи жалуются на звук «хруста» при раскрытии телефона и образование большой трещины по линии сгиба. Некоторые владельцы рассказали, что их беспокоит белое пятно и другие неисправности в правой части дисплея.

Во всех случаях пользователи отмечают о том, что ощущают выпуклость под экраном рядом с местом, где начиналась трещина.

При этом в компании Apple подтвердили, что ей «известна проблема, касающаяся внутреннего дисплея небольшого количества устройств iPhone Duo» и посоветовали в случае возникновения проблем с дисплеем обратиться в AppleCare для замены. В компании заявили, что большинство смартфонов этой модели исправны.

Причиной появления трещин на складных экранах новых iPhone Duo за более 200 тыс. рублей может являться конструктивный дефект шарнирного механизма. Поводом для обсуждения проблемы послужил опыт владельца гаджета из Китая, который всего через сутки после начала эксплуатации обратил внимание на неестественную выпуклость.

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