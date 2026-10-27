На внутренней стороне 47-го км МКАД восстановили движение после ДТП
Движение восстановлено на внутренней стороне 47-го км МКАД после массового ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
«Движение на внутренней стороне 47-го км МКАД восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее сразу несколько автомобилей попали в ДТП на внутренней стороне 47 км МКАД в районе Озерной улицы.
Из-за аварии произошло возгорание. На месте происшествия работали оперативные службы, пожар потушен.
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