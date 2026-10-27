USD
Доллар США
80,49
-0.06 %
EUR
Евро
90,09
-0.17 %
CNY
Китайский Юань
12,07
0.10 %
TRY
Турецкая Лира
16,22
-0.11 %

На внутренней стороне 47-го км МКАД восстановили движение после ДТП

Происшествия

Движение восстановлено на внутренней стороне 47-го км МКАД после массового ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Движение на внутренней стороне 47-го км МКАД восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее сразу несколько автомобилей попали в ДТП на внутренней стороне 47 км МКАД в районе Озерной улицы.

Из-за аварии произошло возгорание. На месте происшествия работали оперативные службы, пожар потушен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.