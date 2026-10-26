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В Анталье при съезде автобуса в кювет пострадали 15 человек

В Анталье автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали по меньшей мере 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.

По предварительной информации, водитель автобуса, перевозивший группу альпинистов, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с автотрассы и опрокинулось на бок.

Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сразу несколько автомобилей попали в ДТП на внутренней стороне 47 км МКАД в районе Озерной улицы.

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