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Массовое ДТП произошло на внутренней стороне 47 км МКАД

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Сразу несколько автомобилей попали в ДТП на внутренней стороне 47 км МКАД в районе Озерной улицы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за аварии произошло возгорание. Сейчас на месте работают оперативные службы, пожар потушен.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В районе ДТП движение затруднено на 1,6 км. Водителей просят выбирать пути объезда.

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