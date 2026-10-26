Британцы скупают радиоприемники и фонарики после заявлений о подготовке к войне

Жители Великобритании начали массово скупать радиоприемники и фонарики после запуска правительственной кампании по подготовке населения к возможной войне. Об этом сообщает The Daily Telegraph, пишет ТАСС .

По данным газеты, продавцы фиксируют пятикратный рост заказов на радиоприемники за последние месяцы. А продажи фонариков в онлайн-магазине электроники Maplin выросли на 284% по сравнению с прошлым месяцем.

22 октября британское правительство запустило информационную кампанию Be Ready («Будь готов»). Жителям советуют держать дома запасы еды и воды на три дня на случай непредвиденных обстоятельств, а также наличные, копии паспортов, важные телефонные номера, медикаменты, переносные зарядки, радиоприемники и фонарики.

Кампания стала частью более широкого «национального разговора об устойчивости» гражданского общества, который власти намерены вести в течение ближайших трех лет. 24 октября министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в статье для The Daily Telegraph написал, что страна должна быть готова к войне через тысячу дней, однако не уточнил, с кем Лондон собирается воевать.

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