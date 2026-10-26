Минцифры: в центре Москвы 27–29 октября ограничат мобильный интернет

сегодня в 21:55

В Москве в пределах Третьего транспортного кольца 27–29 октября могут ввести временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщило Минцифры на официальном сайте.

По данным ведомства, 27 и 28 октября ограничения возможны с 11:30 в течение дня, а 29 октября — с 9:30.

Мера связана с обеспечением безопасности во время восьмого саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) и третьего саммита Россия — Африка.

Наиболее востребованные и социально значимые сервисы и сайты из «белого списка», а также голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме.

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