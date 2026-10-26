Минобрнауки: не менее 73% бюджетных мест направят в региональные вузы

Координационный совет при правительстве России одобрил объем и структуру контрольных цифр приема (КЦП) в вузы на 2027/28 учебный год. Распределение мест между университетами пройдет на конкурсной основе до 29 декабря, при этом не менее 73% бюджетных мест направят в региональные вузы, об этом сообщает Минобрнауки.

«Формирование объема контрольных цифр приема базируется на заявках регионов, прогнозе Минтруда России и предложениях центров ответственности, в числе которых — крупнейшие компании в разных отраслях. При этом мы сохраняем ключевой приоритет доступности высшего образования: не менее 73% мест направляем в региональные вузы, на очный бакалавриат и специалитет закладываем свыше половины бюджетных мест, на очную магистратуру — треть объема КЦП», — отметила заместитель министра науки и высшего образования Елена Тумакова.

Для исторических территорий России контрольные цифры приема устанавливаются отдельно: они формируются по потребностям регионов и удовлетворяются в полном объеме.

Распределение мест по-прежнему ориентировано на подготовку кадров для ключевых отраслей. Традиционно больше всего мест предусмотрено для инженерно-технических, естественнонаучных, медицинских и педагогических специальностей, а также сельскохозяйственных направлений.

С учетом прогноза Минтруда и итогов приемной кампании 2026 года объем бюджетных мест увеличен по группам специальностей, обеспечивающим технологическое лидерство: машиностроение — на 516 мест, информатика и вычислительная техника — на 290, клиническая медицина — на 283, ядерная энергетика — на 241, информационная безопасность — на 236, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия — на 181, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта — на 124, техника и технологии наземного транспорта — на 96 мест.

До 1 ноября объем и структуру контрольных цифр приема утвердят приказом Минобрнауки России.

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