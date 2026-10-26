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В стоматологию Петербурга пробрался незнакомец и заночевал

В Петербурге незваный гость устроил себе ночлег в стоматологической клинике. Как сообщает РЕН ТВ , ночью незнакомец пробрался в медицинское учреждение на проспекте Тореза и решил остаться там до утра.

Пришедшие на работу сотрудники обнаружили постояльца в невменяемом состоянии. Мужчина не стал задерживаться: собрался и покинул помещение, оставив в клинике две сумки с паспортами.

Работники вызвали полицию и заявили о взломе. Однако прибывшие сотрудники установили, что дверь была открыта, а замки остались целыми.

Из клиники ничего не пропало, поэтому руководство отказалось писать заявление.

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