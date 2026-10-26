В стоматологию Петербурга пробрался незнакомец и заночевал
В Петербурге незваный гость устроил себе ночлег в стоматологической клинике. Как сообщает РЕН ТВ, ночью незнакомец пробрался в медицинское учреждение на проспекте Тореза и решил остаться там до утра.
Пришедшие на работу сотрудники обнаружили постояльца в невменяемом состоянии. Мужчина не стал задерживаться: собрался и покинул помещение, оставив в клинике две сумки с паспортами.
Работники вызвали полицию и заявили о взломе. Однако прибывшие сотрудники установили, что дверь была открыта, а замки остались целыми.
Из клиники ничего не пропало, поэтому руководство отказалось писать заявление.
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