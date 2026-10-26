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В Самаре на помойке нашли коляску с ребенком

Общество

В Самаре обнаружили на помойке во дворе выброшенную коляску с маленьким ребенком.

«Прибежал домой мой старший сын и сказал, что нашли коляску с ребенком на помойке. Взрослых рядом нет», — рассказала она в соцсетях.

Ребенку, по ее словам, два-три месяца. В коляске лежали бутылочку и коробка со смесью, а также упаковка подгузников.

На место вызвали скорую и полицию. Сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки пальцев всех, кто прикасался к коляске.

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