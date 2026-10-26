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Россия находится на первом месте в мире по запасам природного газа

Россия находится на первом месте в мире по запасам природного газа и на втором — по его добыче, сообщает ТАСС .

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, продолжается диверсификация поставок газа на Восток.

Также отмечается, что «в последние годы была существенно расширена ресурсная база и запущены новые газопроводы, образована перспективная отрасль СПГ».

Для возобновления поставок по «Северному потоку» необходимы ремонт трех поврежденных веток из четырех, политическая воля ЕС и Германии, снятие санкций США и ЕС, а также согласие российской стороны на новые условия продажи, сообщил ранее РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

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