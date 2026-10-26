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Захарова: киевские власти увеличили число ударов по Энергодару и ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ усилили атаки по Энергодару и ЗАЭС, сообщает ТАСС .

По ее словам, киевские власти «впали в безумие». Они увеличили число ударов по Энергодару и ЗАЭС, тщетно пытаясь запугать ее персонал.

В начале недели ВСУ били исключительно по гражданским объектам. Под удар попали художественная школа и пожарно-спасательная часть МЧС России.

Захарова добавила, что цель Киева — атаками по ЗАЭС увеличить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения в Запорожской области.

При этом, по словам офпреда МИД РФ, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) весьма сдержанно реагирует на подобного рода провокации Киева. Дипломат считает, что такое поведение грозит катастрофой.

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